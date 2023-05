Journée de la bonne action: «C’était une situation banale et soudain, c’était l’alerte rouge»

Le Bernois n’a pas hésité une seconde avant de pourchasser le malfrat hors du supermarché. 20min/Matthias Spicher

Philipp Wettstein attendait à la caisse de la Coop quand il a entendu la caissière crier. «J’ai vu un homme mettre la main dans la caisse, arracher quelques billets et partir avec en courant», raconte cet homme de 48 ans. Sans réfléchir, il s’est mis à la poursuite du voleur et l’a rattrapé dehors, devant le magasin. «Alors qu’il tentait de monter sur son vélo, j’ai réussi à l’attraper par le sac à dos et à le faire tomber. Il a alors fait tomber l’argent.» Le voleur a finalement réussi à se tirer de cette situation et à fuir à vélo – mais sans butin ni sac à dos.

Après avoir ramassé les 200 à 300 francs, Philipp Wettstein est retourné dans le magasin, situé dans le quartier de Breitenrain, à Berne. Il a remis le butin au gérant, qui a pris son adresse et a jeté un œil dans le sac à dos. «Dedans se trouvait un flacon de méthadone avec le nom et l’adresse du voleur», explique M. Wettstein. Quand ce dernier est revenu faire ses courses à la Coop, le lendemain, le directeur lui a appris que la police avait déjà pu mettre la main sur cet homme. «Il m’a aussi remercié pour mon intervention et j’ai pu choisir deux bouteilles de vin.» Quelques semaines plus tard, il a reçu une lettre de remerciement de Coop, accompagnée d’un bon d’achat.

Coop loue le geste, mais conseille la prudence

Avec le recul, sa réaction instinctive l’a surpris lui-même, explique Philipp Wettstein: «Ce n’est qu’une fois rentré chez moi que j’ai pensé que cela aurait pu être dangereux. Le voleur aurait pu avoir un couteau.» En même temps, il s’est étonné d’être le seul à avoir réagi: «L’homme est passé à côté de nombreux clients et clientes, mais personne ne s’est mis en travers de son chemin.» Cet incident, qui remonte à quelques années déjà, lui a fait prendre conscience de la rapidité avec laquelle l’inattendu peut surgir dans le quotidien: «C’était une situation d’achat banale – et soudain, on est passé en alerte rouge.»

«Cette intervention était très courageuse et témoigne d’une grande force morale», écrit un porte-parole de Coop. Le géant de la distribution déconseille toutefois d’en suivre l’exemple: «Pour leur propre sécurité, nous recommandons à nos clientes et clients de faire preuve de prudence dans ce genre de cas et de rapporter immédiatement ce qu’ils ont observé au personnel de vente ainsi qu’à la police.» Coop n’a pas connaissance d’autres cas dans lesquels des clientes et clients seraient intervenus ou auraient stoppé des voleurs.



