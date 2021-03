France : «C’était vraiment pas pour faire un attentat»

Le principal suspect d’un projet d’attentat djihadiste en France, chez qui la police avait trouvé un arsenal, a de nouveau nié lundi durant son procès avoir voulu planifier une attaque.

Cinq fusils d’assaut, sept armes de poing, un pistolet-mitrailleur, de nombreuses munitions, des explosifs artisanaux, dont du TATP, une substance prisée du groupe Etat islamique (EI), et 11’000 billes d’acier avaient été notamment saisis. Devant la cour d’assises spéciale, qui le juge depuis le 8 mars avec six autres accusés, Réda Kriket estime qu’avec cette découverte les policiers «se sont trop vite félicités», en déclarant «devant les médias (avoir) déjoué un attentat».

«Ils avaient une idée en tête. J’avais été condamné pour «terro», donc ça ne peut être qu’une histoire de «terro». OK le matériel est très suspect, surtout en 2016, mais si on cherche vraiment on s’apercevra que ça peut être autre chose», avance l’accusé, dont les propos sont souvent inaudibles. Réda Kriket était alors recherché en Belgique, soupçonné de participation à un groupe terroriste, un dossier dans lequel il a été condamné en son absence en juillet 2015 à dix ans d’emprisonnement. Des faits qu’il conteste également, assurant que «dans cette histoire-là», il n’a fait «que receler» des bijoux volés.