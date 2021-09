Mollens (VD) - «Cette action, c’est un cri… d’horreur»

Près de 250 personnes ont vécu cette soirée symbolique, au coin du feu. LDD

«Le phénomène date d’une vingtaine d’années (ndlr: 1995) en Valais, on le découvre aujourd’hui dans le canton de Vaud» . Depuis début juillet, près d’ une attaque de lou p s p ar semaine (ndlr: on parle d’une dizaine de cas en deux mois et demi) a été recensée dans la région du Jura-Nord vaudois. Au total, douze bovins ont perdu la vie.

Pour sensibiliser la population et les décideurs politiques à cette situation, les éleveurs de la région ont choisi d’allumer un feu géant, hier vendredi. « Cette action, c’est un cri d’horreur, pas encore de ra s- le - bol , raconte l’agriculteur et éleveur, Claude-Alain Gebhard. Mes collègues sont psychiquement atteints dans leur santé. Souvent, ils pleurent. Ils sont choqués, révoltés par ce qui se passe.» Pour l’occasion, les organi s ateurs de la manifestation s e sont greffés sur l’Associatio n pour la gestion des grands prédateurs, coordinatrice de plusieurs de ces feux à travers la Suisse et l ’Europe. Pour l e député Vert libéral , cette réunion publique d oit être le prélude à une rencontre entre les éleveurs et le Canton.

Tirs de deux loups validés

Pour la première fois de son histoire, d ébut août, l’ É tat de Vaud avait demandé à l ’Office fédéral de l’environnement (OFEV), une autorisation pour abattre deux loups soupçonnés d’avoir dévoré des animaux de rente, au Marchairu z. L’OFEV a validé la démarche, estimant que (seuls) trois ou quatre attaques étaient le fait de loups. Avec c es tirs de régulation , le Canton veut réduire la grandeur la meute qui serait composée d’une dizaine de canidés. «E ffectuer un tir de ce ge n re n e c hange r ait r ien , sur le fond. Mieux vau drait capturer les loups et les déplacer dans des territoires plus vastes, comme dans l’Est de l’Europe », exprime Claude-Alain Gebhard.

Comme ses collègues, l ’habitant d e Vaux-sur-Morges e spère une indemnisation rapide pour l es bovins tués et une régul a tion de la population du loup , sous une forme ou l’autre. L’éleveur propose également de former des alpagistes et des gardiens de bétails « afin de remettre des humains sur le terrain et ainsi mieux lutter contre la prolifération des loups et des sangliers. »