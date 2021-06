Zurich - Cette affiche Peta est «trop choquante» pour être placardée en ville

«Traverser l’enfer pour un verre de lait.» C’est avec ce slogan que Peta Suisse s’attaque à l’industrie du lait. Dans le cadre de sa nouvelle campagne, l’organisation avait prévu d’afficher des pancartes à Zurich montrant le mannequin alémanique Anja Zeidler, nue dans une écurie et reliée à une machine à traire.

Or l’affiche sera finalement publiée uniquement en ligne. Un comité a interdit son affichage en ville de Zurich parce que l’image est «trop choquante», affirme Peta Suisse dans un récent communiqué. La société Clear Channel, qui était censée mettre à disposition de l’organisation des espaces de communication en ville de Zurich, a expliqué sa décision à «Blick»: «Cette affiche n’est pas conforme pour plusieurs raisons, tout particulièrement à cause de la manière dont est représentée la femme.» Peta Suisse, en revanche, critique cette décision au plus haut point.