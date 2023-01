Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: Cette Alfa Romeo est malheureusement un exemplaire unique

Le carrossier italien Zagato a construit un remarquable coupé deux portes à empattement raccourci, basé sur l'Alfa Romeo Giulia GTA. Exemplaire unique, cette voiture de sport nommée Giulia SWB Zagato, qui marque les 100 ans de collaboration entre Alfa Romeo et Zagato, a subi une transformation radicale au niveau du design. Techniquement basée sur la Giulia GTA à boîte manuelle, elle bénéficie néanmoins de la puissance de la GTAm. Le coupé devrait donc offrir 397 kW/540 ch, transmis sur l'essieu arrière via une boîte à six vitesses. Le sprint de 0 à 100 km/h se fait probablement en moins de quatre secondes et la vitesse de pointe est sans doute supérieure à 300 km/h.

Un joli petit bolide

Radicalement transformé par Zagato, l'avant se veut plein d’élégance. Plus plongeant, le capot est doté de nervures et de prises d’air. On notera également les nouveaux phares en trois parties et les énormes prises d’air à l'avant. L’arrière et les portières arrière ont été supprimées au profit d’un empattement plus court, ce qui fait en fait un joli petit coupé. Les imposants montants arrière, le toit à double bulle typique de Zagato ainsi que le feu arrière en forme d'arc s'étendant sur toute la largeur de la voiture viennent compléter le design.