Coronavirus – Cette année, les Suisses sont pressés d’acheter leurs cadeaux de Noël

Les gens se précipitent plus tôt que d’habitude dans les magasins pour faire leurs courses de Noël. En cause: la situation liée au coronavirus et l’envie de passer les fêtes avec ses proches.

Chaque année, le même schéma se répète. Juste avant Noël, une foule de gens envahit les commerces pour acheter les cadeaux à la dernière minute. Or cette année, la situation pourrait un peu différente. Car de nombreuses personnes ont d’ores et déjà trouvé tout ce qu’il leur faut.

«En novembre déjà, la demande en termes de cadeaux de Noël était plus grande que l’an dernier», confirme Erhard Schwendimann, chef des ventes chez Jelmoli. Idem chez Manor: «Les courses de Noël se sont intensifiées à la mi-novembre déjà», affirme la porte-parole Sandra Känzig. Actuellement, le nombre de clients par jour y est par ailleurs un peu plus élevé que l’an dernier à la même période. Lisa Rennefahrt, porte-parole du centre commercial Glattzentrum, à Wallisellen (ZH), constate la même tendance: «Les clients font leurs courses de Noël plus tôt que d’habitude.» Les articles les plus recherchés sont, selon elle, les produits électroniques, de téléphonie mobile et les jouets.

«Noël est une lueur d’espoir»

Les commerces pensent que cet engouement anticipé pourrait être lié à la crainte de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. «Il est possible que les clients fassent leurs courses plus tôt que d’habitude à cause du coronavirus afin de s’assurer de pouvoir trouver ce qu’ils désirent», estime ainsi Sandra Känzig de Manor. Et selon elle, les gens ont à nouveau davantage envie de consommer et de faire plaisir à leurs proches en cette fin d’année. Erhard Schwendimann, de chez Jelmoli, affirme pour sa part: «Comme il est difficile de prévoir et planifier les fêtes de fin d’année, les clients ont envie de faire leurs courses un peu plus tôt afin d’être prêts à ce niveau-là.»