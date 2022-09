France : «Cette année, on s’est dit pourquoi ne pas récupérer l’eau de la piscine?»

«Trouver des solutions»

Un ballet de camions-citernes s’activent depuis le 1er septembre autour de la piscine municipale d’été Alfred Nakache, dont le traitement au chlore a été arrêté. Ce bassin de style Art déco, construit dans les années 1930, est présenté comme le plus grand d’Europe, avec ses 150 m de long et 50 m de large. «Depuis près d’un siècle, on vidange cette piscine à la fin de l’été, sans se poser de questions. Cette année on s’est dit: «Pourquoi ne pas récupérer l’eau?»», a déclaré le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (droite), à des journalistes. L’édile reconnaît que le « réchauffement climatique et tout ce qui se passe, nous amène à nous poser de nouvelles questions, et à trouver des solutions».

Evaporation du chlore

«Pour la rendre propre à l’arrosage, on a arrêté de traiter l’eau à partir du 29 août, et on a attendu l’évaporation naturelle du chlore qui se fait au contact de l’air», explique Olivier Perez, adjoint au responsable du domaine technique à la direction des sports de la mairie. «Cette eau va être introduite dans un certain nombre de parcs, de jardins où on a fait des plantations récentes, notamment (pour arroser) de jeunes arbres, qui ont moins de trois ans et qui ont beaucoup souffert avec la canicule de cet été», précise Jean-Luc Moudenc. Des fontaines ou des bassins de jardins publics seront également approvisionnés avec l’eau de cette piscine, qui peut accueillir plus de 3000 personnes par jour en période estivale.