On choisit ensuite si on préfère un profil célèbre ou un compte qui devient viral. On crée le profil en renseignant le prénom, le nom, le nom d’utilisateur, une photo de profil, et que la fame commence sur une fausse plateforme TikTok.

Quelques instants plus tard, ce sont les félicitations de l’app qu’on reçoit: on vient de dépasser les 100’000 followers, les fameux 100K, et on obtient la certification du compte. On peut y poster des vidéos, qui rendent nos faux abonnés hystériques, façon «Je suis Kylie Jenner». Même quand l’app est fermée, elle nous envoie des notifications pour nous prévenir de l’arrivée de plus de 99 nouveaux likes et commentaires.