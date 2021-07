AR : Cette app sait quoi construire avec votre tas de Lego

Développée par des fans de Lego, l’app Brickit scanne les briques via la caméra de l’iPhone pour proposer des idées de construction.

Les fans de Lego ont souvent une boîte de Lego remplie de briques non triées. Pour ceux qui manquent d’imagination pour leurs projets de construction, une nouvelle app repérée par divers sites spécialisés peut leur venir en aide. Baptisée Brickit et mise au point par des aficionados de Lego, cet outil se sert d’intelligence artificielle et de la plateforme de réalité augmentée ARKit d’Apple pour scanner les pièces via la caméra de l’iPhone.