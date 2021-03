Langage : Cette app va faciliter les conversations multiculturelles

Microsoft a sorti une application pour retranscrire et traduire à la volée des conversations en groupe sur le mobile de chacun des interlocuteurs.

Le géant informatique complète sa collection d’apps de productivité. Son laboratoire a présenté Group Transcribe, application gratuite destinée aux gens qui se réunissent sans parler la même langue. En l’installant sur leur appareil, ils rejoignent une conversation en ligne en parallèle à leur réunion «physique». Ils obtiennent dans la foulée la transcription et la traduction des propos de leurs collègues dans leur langue maternelle. Selon Microsoft, cela permet à chacun des interlocuteurs «d’être plus productif et concentré».



Group Transcribe est capable de traiter 37 langues dans 82 régions distinctes. L’anglais, l’allemand, l’italien sont notamment pris en charge, alors que le français est limité au Canada et à la France. L’application est pour l’instant réservée aux iPhone d’Apple tournant sous iOS 12 et ultérieur.