buzz – Cette app vous génère une oeuvre d’art à la demande

buzz : Cette app vous génère une œuvre d’art à la demande

Il suffit de saisir quelques mots-clés et un style artistique pour défier les talents cachés de l’intelligence artificielle.

Des applications dopées à l’intelligence artificielle font régulièrement sensation. C’est au tour de l’app Dream by Wombo d’être à la fête, sur Twitter notamment. La recette est simple: il suffit de saisir quelques mots-clés et choisir un style prédéfini pour obtenir en quelques secondes sa propre et unique œuvre d’art numérique, L’application disponible sur le web, iOS et Android est pour l’instant gratuite et ne requiert par l’ouverture d’un compte pour en bénéficier.