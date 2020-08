Genève «Cette application fait reculer l’horloge de la mort»

En cas de crise cardiaque signalée au 144, des volontaires géolocalisés et formés sont alertés, en attendant l’ambulance. De quoi faire grimper les chances de survie de la victime. Le système est appelé à se développer.

Il était 14h, mardi dernier, lorsqu’un homme victime d’un arrêt du cœur s’est écroulé sur le trottoir, dans le quartier de Plainpalais. En une poignée de secondes, plusieurs personnes alertées par leur smartphone via Save a Life lui ont prodigué un massage. Cette application gratuite liée au 144 regroupe des volontaires dûment formés (cf. encadré). Après sa mise en service à Genève en octobre dernier, «le taux de réponse est excellent et cela permet aujourd’hui de doubler celui de survie des victimes», se réjouit le docteur Robert Larribau, responsable de la centrale d’urgence. Le but du dispositif est d’intervenir au plus vite, en attendant l’ambulance.

Lorsqu’elle est alertée pour un arrêt du cœur ( ndlr: soit environ une fois par jour), la centrale mobilise ses moyens et prévient simultanément les particuliers inscrits sur l’app. «S’ils signalent qu’ils sont disponibles, ils sont géolocalisés et les six plus proches du lieu du drame sont alors dépêchés sur place», détaille Sébastien Martin-Achard, directeur de Save a Life à Genève et ex-ambulancier.