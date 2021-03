«Un restaurant doit être un espace où l’on se sent bien et qui a sa propre identité, faite pour s’inscrire dans la durée», affirme Julia Christ. Cette architecte d’intérieur, ultra-prisée en Suisse romande, a métamorphosé plusieurs établissements lausannois, comme l’Auberge de Beaulieu, le café Louve ou le restaurant Sardine (galerie ci-dessous).

Boutique Viva Frida Boutique Viva Frida Restaurant Sardine

C’est également la Brésilienne âgée de 40 ans qui est derrière le nouveau look des espaces communs de la Cité Universitaire de Genève et de celui de la boutique de vêtements, d’accessoires et de bijoux Viva Frida, inaugurée samedi dernier, à Lausanne.

C’est tout naturellement que nous avons pensé à elle pour parler des tendances actuelles. Nous illustrons son propos avec des posts, sources d’inspiration, glanés sur Instagram.

Le naturel

Exit les couleurs flashy, on mise sur des teintes douces et chaleureuses, comme le beige, le brun et la couleur sable. «Les gens sont beaucoup à la maison en ce moment et cherchent donc à créer une ambiance réconfortante et cosy», note Julia Christ. Un besoin de simplicité et de naturel qui s’exprime, notamment, par un choix de matériaux orienté vers le bois, le rotin, le jute et le raphia.

L’accumulation de plantes vertes

«C’est une tendance qui dure depuis un moment mais qui a pris de l’ampleur depuis le début de la pandémie. Ce qui est nouveau, c’est l’accumulation de plantes à la maison pour créer un écrin de verdure à l’intérieur», explique Julia Christ. Son astuce? Dépareiller. Pour ce faire, on choisit des types de plantes variés et on les dispose à différents niveaux de hauteur: à même le sol, posée sur des tabourets ou des étagères.

La peinture à la chaux

Vous n’avez jamais peint un mur de votre vie et craignez de vous planter? La peinture à la chaux est faite pour vous! En effet, elle s’applique directement au pinceau, et non au rouleau, car, ce que l’on recherche, c’est l’imperfection. «Les murs peints grâce à cette technique ne sont pas parfaits, on y voit les différents coups de pinceaux et textures, mais c’est ce qu’on aime», se réjouit Julia Christ. La palette de couleurs de la peinture à la chaux étant composée majoritairement de teintes douces, elle s’applique aussi bien sur les murs d’une chambre à coucher que ceux d’un salon ou d’un bureau.

L’artisanat