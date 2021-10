PANNE DE PILE DE CLE - Cette astuce auto va grandement vous simplifier la vie

Un temps considéré comme l’ultime caractéristique de la catégorie premium et désormais disponible dans presque tous les segments de véhicules, le système Keyless-Go permet le verrouillage et le déverrouillage automatique des véhicules. Mais que faire lorsque la pile du boîtier de la clé de contact est subitement vide? Sur la plupart des voitures, un indicateur vous informe que la pile est sur le point de se vider, mais rares sont les automobilistes qui se rendent alors immédiatement chez leur garagiste pour la faire changer. Sauf qu’à un moment ou à un autre, vous finirez par vous retrouver devant votre véhicule sans pouvoir déverrouiller les portières. Mais plutôt que d’appeler le service de dépannage, qui vous coûtera cher, il est possible de résoudre ce problème très simplement soi-même en appliquant la petite astuce qui suit.

Une clé dans la clé

Sur la plupart des modèles, elle se cache au niveau de la poignée de porte. En tirant cette dernière vers vous jusqu’à la butée et en la faisant légèrement basculer vers le haut ou le bas permettra de faire apparaître la serrure. Dans certains cas, il faut encore retirer un petit cache pour y accéder plus facilement. Sur certains véhicules, notamment ceux du groupe Volkswagen, il arrive que la serrure se cache sous la poignée de porte, derrière un petit cache que l’on peut très facilement retirer avec la clé. Une fois qu’on a trouvé les deux, le reste est un jeu d’enfant. On insère la clé, la voiture est déverrouillée et le problème est résolu!