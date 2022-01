«ice globes» – Cette astuce TikTok peut être réalisée gratuitement avec des cuillères

Nouvelle tendance beauté sur TikTok: le hashtag #iceglobe s comptabilise déjà plus de 9 millions de vues sur la plateforme de vidéos en ligne. Ces bâtonnets sont remplis d’eau et déposés au réfrigérateur avant de masser le visage sur peau sèche ou après application d’un soin . Cette technique promet une peau saine, radieuse et éclatante.

Utiliser des cuillères

Vertus du froid connues

Le froid est connu pour ses vertus apaisantes sur la peau. Il se rév èle efficace pour faire dégonfler les poches sous les yeux et estomper les cernes, par exemple, car il stimule la circulation sanguine et booste le drainage lymphatique. Au quotidien, l’utilisation du froid sur la peau aide à resserrer les pores et à tonifier la peau . Il favorise éga l ement l ’absorption des crèmes et de s s érums.