Méditerranée

Cette baleine sans queue est «à l’agonie»

Le WWF attire l'attention sur un rorqual amputé de sa queue, symbole pour l'ONG de l'impact des activités humaines sur les cétacés.



«Elle est dans un état de maigreur terrible, on sentait qu'elle avait du mal à se déplacer», a indiqué à l'AFP Arnaud Gauffier, directeur des programmes de l'ONG. Le rorqual commun, deuxième plus gros animal au monde après la baleine bleue, utilise sa queue pour se propulser et se nourrit notamment de krill (petites crevettes) en filtrant l'eau quand il nage.



Aujourd'hui, Fluker «peut plonger et se nourrir mais beaucoup plus difficilement que normalement, c'est ce qui explique sa maigreur», a souligné Arnaud Gauffier. Fin juin, le sanctuaire Pelagos avait déjà confirmé la présence du rorqual, qui semblait «amaigri» et présentait «de nombreux parasites».