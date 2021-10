Genève – Le procès de plusieurs footballeurs amateurs s'est ouvert, suite à de graves violences

«J’ai repris conscience dans le vestiaire. Je ne voyais plus d’un oeil, ma tête sonnait et j’avais mal partout.» Devant le Tribunal correctionnel, lundi, P. a rembobiné la fin de match qui lui a fait perdre «l’envie, le plaisir et la motivation de jouer au football». Le 10 juin 2018, la rencontre de 4e ligue genevoise FC Versoix 2- FC Kosova 2 s’était achevée dans la confusion et la violence (cf. vidéo et encadré). Trois joueurs et un spectateur albanophones ont comparu aujourd’hui sur le banc des accusés. L’un d’eux est poursuivi pour tentative de meurtre . Les autres footballeurs et le supporter doivent notamment répondre de rixe et lésions corporelles simples.