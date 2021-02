Ceci n’est pas une pâtisserie. Avec ses teintes pastel et ses grosses bulles, la Bubble candle est la tendance déco la plus cool du moment. Elle fait partie du trend des bougies sculpturales qui fait la part belle aux formes géométriques et séduit les amoureux du design. Du statut de simples objets de décoration, elles passent à celui d’œuvres d’art, si bien que l’on hésite presque à les allumer. Les rondeurs de la Bubble candle apportent de la douceur à tous les intérieurs, du plus minimaliste au plus chargé. Et bonne nouvelle, elle est réalisable à la maison (voir la vidéo plus bas).