Proposer un choix varié d’œuvres d’art encadrées, à accrocher aux murs. C’est le concept du nouvel art shop lausannois Labriq , ouvert à la mi-mars par Vanessa Marschall, photographe indépendante, et Jenny Löffel, conseillère en ameublement et décoration d’intérieur. Les deux Lausannoises ont à cœur d’offrir une sélection originale et abordable «J’étais confrontée au manque d’offres actuelles lors de mes recherches pour des projets de décoration d’intérieur. D’où notre idée de créer Labriq», explique Jenny Löffel.

Sous ses apparences ordinaires, cette jolie boutique éphémère, qui a pris ses quartiers à la rue Dr César-Roux jusqu’à l’été 2022, a pourtant quelque de chose de particulier: elle est la première participante à une opération menée par la Ville de Lausanne dont l’objectif est d’occuper, temporairement, les surfaces commerciales vides qui attendent d’être rénovées. Situées au rez-de-chaussée des immeubles, pour créer un lien entre espace privé et public grâce au passage devant les vitrines, elles sont proposées à des loyers modérés afin d’encourager les jeunes entrepreneurs à se lancer. Les projets s’inscrivant dans une démarche locale et durable sont privilégiés.

«C’est important qu’il se passe quelque chose dans ces espaces qui restent souvent vides, entre le départ des locataires et le début des travaux. L’objectif est de mettre à disposition ces surfaces à des loyers abordables, pendant des périodes limitées et selon la faisabilité des propositions. Labriq est un excellent exemple et, on le voit, ça donne un résultat magique», explique Natacha Litzistorf, directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture à la Ville de Lausanne, et initiatrice de cette démarche.