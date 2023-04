dans le monde: Cette carte vous aide à éviter les attrape-touristes

La tour Eiffel à Paris, le village du Père Noël à Rovaniemi, le Taj Mahal en Inde ou Times Square à New York , certains lieux emblématiques des destinations de vacances les plus populaires sont également des attrape-touristes. Et ces pièges à touristes sont souvent synonymes d’expérience peu authentique, voire d’arnaques. Une carte, publiée par plateforme de réservation de voyages en ligne «Casago», recense 1049 de ces endroits à éviter.

Pour ce faire, l’expression «piège à touristes» a été recensée dans les commentaires de TripAdvisor, puis classée selon les attractions mondiales les plus mentionnées. La plupart de ces lieux sont des restaurants jugés trop chers ou des quartiers bondés où pullulent les boutiques de souvenirs onéreux et inauthentiques. C’est le Fisherman’s Wharf (le quai des Pêcheurs), à San Francisco, qui compte le plus de commentaires négatifs. Les chutes du Niagara font également partie des attrape-touristes les plus mentionnés. En Europe, la rue de La Rambla de Barcelone, avec 793 mentions, est classée deuxième endroit dans le monde à éviter. Citée près de 673 fois, la rue animée de Temple Bar à Dublin complète le podium. En Suisse, c’est le restaurant Zeughauskeller, à Zurich, qui est épinglé.