Berne : «Cette cicatrice me rappellera toujours le crime»

Une femme trans, Cataleya, a été agressée au couteau par son père. Mardi, le cas a été rejugé en appel.

Preuves décrédibilisées

Les cicatrices sur son cou pèsent encore sur la jeune femme: «Cette cicatrice me rappellera toujours le crime» lance-t-elle. Le contact avec sa famille a été rompu, y compris avec sa mère et ses frères et sœurs. Mardi, le papa a clamé son innocence. Son avocat a fait valoir des lacunes dans la procédure et a remis en question la crédibilité de la victime. L’homme de loi a demandé l’acquittement de son client.