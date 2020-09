«J’ai grandi à la plage. À 11 ans, j’ai développé une allergie au soleil.» SiiGii est une jeune plasticienne espagnole qui utilise le mal dont elle est atteinte pour créer. Elle a mis au point deux combinaisons qui couvrent entièrement son corps pour le protéger des UV. L’une d’elles est gonflable et lui permet de flotter. Celle-ci a particulièrement tapé dans l’œil des rédactions de Dezeen et de Hypebeast, deux webzines de référence en matière de design, qui lui ont consacré un article cette semaine.

«Comme il m’est impossible de bronzer sur un matelas pneumatique comme tout le monde, j’ai décidé de devenir ce matelas pneumatique. Ma démarche m’a permis de me transcender: auparavant, je me sentais inférieure aux autres et, aujourd’hui, j’ai la sensation d’être extraordinaire.» L’artiste a réalisé le modèle elle-même avec du latex, de la colle et un rouleau de pression. Histoire de signaler la silhouette féminine dissimulée à l’intérieur du flotteur, SiiGii a dessiné, à l’avant et à l’arrière de la combi, la forme d’un maillot une-pièce noir.