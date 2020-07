Alain Berset à Paris

«Cette crise nous a rapprochés»

Invité du président Emmanuel Macron à la cérémonie officielle du 14 juillet, le conseiller fédéral a appelé mardi à aller «au-delà des frontières» pour renforcer la lutte contre le coronavirus.

De g. à dr.: Anne Hidlago, maire de Paris, Olivier Veran, ministre français de la santé, Rudolf Anschober, ministre autrichien de la santé, Alain Berset, ministre suisse de la santé, Richard Ferrand, président de l'Assemblée française, Jean Castex, Premier ministre français, Emmanuel Macron, président français, et son épouse Brigitte Macron, Gérard Larcher, président du Sénat français, le ministre allemand de la santé Jens Spahn, la ministre luxembourgeoise de la santé Paulette Lenert, la ministre française de la défense Florence Parly et la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants Geneviève Darrieussecq.

«Le virus ne s’est pas arrêté aux frontières. Et nous non plus. Nous avons été en mesure de les dépasser.» Tels sont les mots employés par le conseiller fédéral Alain Berset lors de la cérémonie officielle du 14 juillet, organisée sur la Place de la Concorde, à Paris. Le Fribourgeois était l’invité de Emmanuel Macron, aux côtés des ministres de la Santé allemand, autrichien et luxembourgeois.