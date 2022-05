Sexe: Une culotte prévient les MST lors du sexe oral

La Food and Drug Administration (FDA), l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, a autorisé, cette semaine, un sous-vêtement qui prévient les infections sexuellement transmissibles (IST) contractées lors de pratiques sexuelles orales, une première.

Une alternative sexy

En effet, ces sous-vêtements sont en latex et empêchent «la transmission des fluides corporels, des agents pathogènes dangereux et des infections sexuellement transmissibles», explique la marque Lorals, qui a inventé ces produits jetables. La culotte est aussi fine qu’un préservatif et disponible en versions bikini ou shorty. De plus, ils sont aromatisés à la vanille et aux cookies.