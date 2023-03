L’économie mondiale devrait ralentir à 2,2% de croissance d’ici à 2030

La croissance de long terme de l’économie mondiale devrait s’établir en moyenne à 2,2% d’ici à 2030, selon un rapport publié lundi par la Banque mondiale (BM), ce qui ferait de cette décennie celle à la plus faible croissance depuis le début du siècle. Ce déclin de la croissance devrait concerner autant les pays les plus avancés que les pays en développement et émergents, à commencer par la Chine, précise la BM dans son rapport. «La Chine a joué pendant longtemps un rôle de traction de la croissance mondiale, mais c’est en train de changer, car sa croissance ralentit petit à petit. La question désormais est qui va remplacer la Chine dans ce rôle, et nous pensons que cela ne doit pas venir d’un seul pays mais d’un groupe de pays», a estimé le chef économiste de l’institution, Indermit Gill, lors d’une conférence de presse téléphonique.

Effets de la pandémie sur l’éducation

Parmi les causes du ralentissement de la croissance potentielle mondiale, la BM identifie les effets de la pandémie de Covid-19, notamment dans son impact quant à l’éducation des enfants et adolescents et l’effet à long terme que cela aura sur l’économie, ainsi que la guerre en Ukraine et les perturbations des échanges qu’elle entraîne. «L’éducation est un élément important de la croissance, pas seulement en termes de productivité des salariés mais également dans l’intégration à la population active: plus les personnes sont éduquées, plus elles restent longtemps dans cette tranche», a détaillé à la presse Franziska Ohnsorge, économiste chargée du rapport. La BM souligne par ailleurs que l’impact sur la croissance du retard en termes d’éducation provoqué par la pandémie «ira bien au-delà de l’horizon fixé par ce rapport».