Télécommunication

«Cette décision décevante est une mauvaise nouvelle»

Exclu du réseau 5G britannique, le géant chinois des équipements télécoms Huawei s’est dit déçu de cette décision politisée.

«Regrettable»

«Cette décision décevante est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont un téléphone mobile au Royaume-Uni, elle risque de ralentir l'avancée digitale du pays, d'augmenter les factures et d'accroître la fracture numérique», a souligné un porte-parole du géant chinois des télécommunications, jugeant «regrettable que notre futur au Royaume-Uni ait été politisé, à cause de la politique commerciale américaine et non pour des raisons de sécurité».