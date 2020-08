Si vous êtes à la recherche d’un gigantesque terrain sur lequel trône une maison réputée pour son côté lugubre, c’est votre jour de chance! Située sur un terrain de plus de 250’000 m² au sud-est de l’Irlande, Loftus Hall dispose de 22 pièces et son prix de vente équivaut à 2,6 millions de francs. La demeure a connu une histoire mouvementée et est à l’origine de nombreuses histoires de fantômes. Elle est même considérée comme «la maison la plus hantée d’Irlande». Reste à savoir si cet aspect sera propice à faire baisser ou, au contraire, grimper son prix. En tous cas, la propriété n’a pas été mise en vente par une agence immobilière, mais par l’actuel propriétaire, Aidan Quigley.

Une soirée de jeu avec Satan

Le fantôme d’Anne

La fameuse partie de cartes avec le diable n’est toutefois que le premier chapitre des histoires de fantômes de Loftus Hall. Après cet incident, on raconte que la famille s’est de plus en plus isolée. Anne est alors devenue instable, trop sensible pour le monde réel, et a fini par passer la plus grande partie de sa vie retirée dans une chambre du domaine.



Après la mort d’Anne, plusieurs employés de la propriété ont affirmé avoir aperçu son fantôme dans la maison, la nuit. On a même fait appel au père Broaders, le prêtre catholique de la localité, pour exorciser les lieux, sans succès. Les fantômes ont continué d’y errer. À ce propos, l’actuel propriétaire, Aidan Quigley affirme: «À Loftus Hall, on a toujours la sensation de ne pas être tout à fait seul».