La chanteuse a donné son premier concert en mai 2019 lors du festival The Great Escape à Brighton. DR

Elle compte Billie Eilish et Michelle Obama parmi ses fans. Les médias anglo-saxons, dont la BBC ou «NME», se l’arrachent autant qu’ils la soutiennent. À tout juste 20 ans, Arlo Parks séduit avec sa pop intimiste et poétique aux accents neo-soul et vertus réconfortantes où elle revendique sans complexe sa bisexualité. La chanteuse londonienne d’origine nigériane, tchadienne et française vient de sortir son premier album, «Collapsed in Sunbeams».

Comment traduiriez-vous le titre de votre album en français? Vous le parlez couramment, non?

Oh mon Dieu, c’est difficile. «Effondrée en rayons de soleil», peut-être? Je parle le français tous les jours, mais seulement avec ma mère. J’ai de la peine à communiquer dans cette langue sur la musique et l’art.

Pourquoi «Collapsed in Sunbeams», une phrase tirée d’un texte de l’écrivaine anglaise Zadie Smith?

Parce qu’elle évoque un sentiment doux-amer. On ne sait pas exactement si elle est positive ou négative et cette phrase a quelque chose de nostalgique. La plupart des chansons de l’album racontent des expériences qui ont eu lieu durant l’été à Londres. Ce titre résume bien l’essence poétique et nostalgique du disque.

Vos chansons abordent des thèmes comme la dépression ou l’homophobie, mais en douceur et en apportant du réconfort.

Oui. Je suis quelqu’un de foncièrement optimiste tout en restant un minimum réaliste. On doit pouvoir gérer la noirceur de l’existence et la regarder droit dans les yeux tout en étant conscient qu’elle ne va pas durer éternellement. Tu te sentiras moins mal demain parce qu’aucun feeling n’est permanent. J’essaie de chercher une lueur de joie même quand je parle de choses dures.

Vous répétez «You’re not alone» («Tu n’es pas seul», en français) comme un mantra sur «Hope».

C’est le message le plus important du disque. D’autant plus que nous vivons une période où nous sommes physiquement isolés. Dans ces moments difficiles, tu peux avoir l’impression d’être le seul au monde à te sentir ainsi. Cette chanson sert à rappeler que tu ne l’es pas.