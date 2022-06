Culture : Cette édition d’Art Basel va être «la première vraie foire»

Mardi, la Foire de l’art de Bâle s’ouvre dans un contexte positif pour ce marché. Les plus grandes signatures de l’art contemporain seront exposées.

Art Basel, la grande foire de l’art, s’ouvre mardi pour son édition 2022 dans un climat plus favorable du marché, après après deux années chamboulées par la pandémie. Quelque 289 galeries, parmi les plus prestigieuses et venues d’une quarantaine de pays, vont présenter leurs plus belles pièces aux riches collectionneurs pour qui la Foire de Bâle fait partie des grands rendez-vous à ne pas manquer.