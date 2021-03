«Depuis que le port du masque est obligatoire, nous sommes contactés presque tous les jours pour déboucher les canaux des eaux usées», affirme Reto Hofmann, patron de l’entreprise de nettoyage Kanal-Kollektiv, active en région zurichoise. Selon lui, de nombreux Suisses jettent leur masque dans les WC parce qu’ils craignent qu’ils soient contaminés. Or, contrairement au papier toilette, les masques ne se dissolvent pas dans l’eau. Conséquences: tuyaux bouchés et inondations.

Reto Hofmann rappelle que nombre d’assurances estiment que jeter un masque dans les WC est une faute grave. Elles ne couvrent donc pas ou peu les frais occasionnés. «Les régies nous demandent de plus en plus souvent de découvrir l’origine de l’obstruction via une caméra», explique le patron.