Hausse des décès chez les vaccinés : «Cette évolution était prévisible, on aurait dû réagir plus rapidement»

Fabian Strauch/dpa

«Fin octobre, le virus a tué deux fois plus de personnes vaccinées que non-vaccinées»: une statistique, qui circule sur les réseaux sociaux, est censée prouver que le vaccin contre le Covid est inefficace, voire nocif. Le nombre de décès parmi les personnes non-vaccinées ne cesserait de baisser tandis que celui des personnes ayant reçu leur deux injections augmenterait.

Ces chiffres, qui se répandent comme une traînée de poudre, sont faux. Durant les dix derniers jours d’octobre, les statistiques officielles indiquent que 22 personnes décédées n’étaient pas vaccinées tandis que 24 personnes décédées l’étaient. Pourquoi?

90% des plus de 70 ans sont vaccinés

Daniel Dauwalder, porte-parole de l’OFSP, explique: «Les personnes ayant un risque plus élevé de contracter une forme grave du Covid-19, voire de décéder des suites d’une infection au coronavirus, sont actuellement presque toutes totalement vaccinées.»

Il note que près 90% des plus de 70 ans sont vaccinés à ce jour. «C’est pourquoi il y a eu, en termes de chiffres absolus, plus de décès de personnes vaccinées dans cette catégorie d’âge au cours des dernières semaines.» Or si on les observe dans l’autre sens, les chiffres montrent donc que, parmi les personnes vulnérables, les seuls 10% environ qui ne sont pas vaccinés représentent environ 50% des décès.

Le vaccin est efficace pour lutter contre les formes graves de la maladie et ce même sans rappel, note Daniel Dauwalder. Il ajoute néanmoins qu’il existe des indices selon lesquelles la protection vaccinale baisse auprès des personnes âgées de plus de 75 ans. «C’est pourquoi un rappel de vaccin est recommandé pour toutes les personnes de plus de 65 ans et surtout pour celles souffrant d’une maladie chronique, tout comme les résidents et employés des EMS.»

«C’était prévisible»

Selon l’infectiologue Andreas Cerny, la baisse de la protection vaccinale chez les personnes âgées est la raison principale pour le nombre grandissant de décès parmi les personnes vaccinées: «Les personnes âgées et vulnérables ont été vaccinées en premier et on sait que les anticorps disparaissent plus rapidement chez les personnes âgées.»