il y a 1h

LA VIE DANS UN ESPACE RÉDUIT

Cette famille de quatre personnes vit dans seulement 21,7 m²

Tina, Chris et leurs deux enfants vivent dans un car scolaire qu’ils ont transformé et appelé «Skoolie». À eux quatre, ils se partagent une superficie de 21,7 m².

de Meret Steiger

En bref Chris et Tina, leurs deux enfants, Elijah et Rylee, et leur chien Dub vivent dans un car scolaire qu’ils ont transformé.

Ils se partagent une superficie de tout juste 21,7 m2.

Le bus s’appelle «Skoolie» et subit constamment des transformations.

Leur maison est un car scolaire datant de 2005. Chris, Tina et leurs deux enfants, ainsi que leur chien Dub habitent depuis maintenant plusieurs années dans un bus qu’ils ont transformé. «Nous voulions une maison avec laquelle nous pouvions non seulement voyager, mais que nous pouvions concevoir selon nos souhaits», raconte Tina dans une interview consacrée au magazine en ligne «Apartment Therapy».

Il ne s’agissait évidemment pas uniquement d’aventure, comme le raconte la mère de famille. «Avec ce bus, nous voulions également minimiser nos dépenses. Non seulement nous n’avons pas de loyer à payer, mais grâce aux panneaux solaires et aux toilettes à compost, nous sommes aussi quasiment autosuffisants», souligne-t-elle. Tina gère divers comptes de petites entreprises sur les réseaux sociaux, tandis que son mari, Chris, est professeur d’anglais en ligne. Tous deux travaillent dans le bus et leurs deux enfants reçoivent également un enseignement à domicile.

«Dans quelle mesure le bus peut-il supporter les nombreux voyages?»

Tina tient également un blog et écrit un livre électronique sur la manière de tirer le maximum de profit d’un si petit espace. Après tout, la famille vit dans à peine 21,7 m2. À titre de comparaison, en Suisse, les appartements font en moyenne 100 m² et la taille moyenne des pièces est de 27 m².

D’après le témoignage de Tina, garder ses distances est particulièrement important. Quand on vit dans un espace aussi réduit, il faut absolument pouvoir s’isoler. «La porte de notre chambre à coucher est donc en bois massif, ce qui atténue les bruits», dit-elle. Lors de l’aménagement, la question cruciale était de savoir dans quelle mesure le bus pouvait supporter les nombreux voyages. «Il nous fallait notamment du mobilier et de la vaisselle solides», ajoute-t-elle.

Un mur végétal dans le bus scolaire

Le coin préféré de la famille dans le bus est sans doute le mur végétal. Il est relativement peu encombrant et offre néanmoins une atmosphère agréable. «Les plantes sont superbes. Quand nous voyageons, nous les échangeons avec d’autres personnes ou offrons celles qui sont devenues trop grandes pour le mur», écrit le couple sur son site internet.

Vivre dans un bus n’est pas simple. «On ne perd pas les vieilles habitudes. Nous sommes en permanence obligés de nous rappeler que nous vivons dans un si petit espace et que nous ne pouvons pas constamment ramener quelque chose de nouveau à la maison, car nous n’avons tout simplement pas la place», explique Tina. C’est un éternel combat. De manière générale, la mère de famille trouve les paniers très pratiques. Non seulement, ils permettent de stocker les petites bricoles, mais en plus, ils sont jolis.

WC et lavabo à part

Auparavant, Tina et Chris habitaient déjà dans une maison relativement petite et en avaient alors profité pour se séparer, petit à petit, de nombreuses affaires. La transition vers un lieu de vie encore plus petit n’a donc pas été un trop gros problème. Ils avaient déjà procédé à un tri de la plus grande partie de leurs affaires un an avant de déménager.