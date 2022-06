Thaïlande : Cette fausse statue de l’île de Pâques avait quelque chose à cacher

Les autorités thaïlandaises ont annoncé jeudi, avoir découvert 200 kilos de crystal meth dans une réplique de statue, prête à être transportée à Taïwan.

La police thaïlandaise des stupéfiants, en collaboration avec celle de Taïwan, a perquisitionné une entreprise de transport maritime, dans le port de Laem Chabang (sud) pour examiner six statues faites en métal et ciment. À l’aide d’une meuleuse d’angle, de marteaux et de burins, les policiers ont percé un trou dans une statue. À l’intérieur, ils ont découvert 200 kilos de drogue cachée dans des sacs en plastique, selon les images diffusées par les médias locaux.

La drogue devait être acheminée vers Taïwan, a précisé à l’AFP, Khemmarin Hassiri, commandant de la division des affaires étrangères de la police royale thaïlandaise. Les statues avaient été apportées de Taïwan en Thaïlande, fin 2020, pour une exposition. Des mandats d’arrêt ont été lancés contre des suspects thaïlandais et taïwanais liés aux statues. Pour le représentant régional de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Jeremy Douglas, cette saisie n’était «pas une surprise».

Forts liens avec Taïwan

«Les connexions de trafiquants entre les syndicats actifs dans le Mékong, notamment en Thaïlande, et Taïwan sont anciennes et fortes», a-t-il expliqué. «Taïwan est un marché, en particulier pour la méthamphétamine et la kétamine, mais c’est aussi un point de transbordement pour le Japon et d’autres régions d’Asie de l’Est», a-t-il ajouté.