Royaume-Uni : Cette femme a accepté d’être disséquée à la télévision

Une mère de famille qui se savait condamnée par un cancer a décidé de faire don de son corps à la science et de renoncer à son anonymat pour les besoins d’un documentaire poignant.

C’est avec beaucoup d’émotion que les téléspectateurs britanniques ont regardé lundi soir My Dead Body, un documentaire diffusé sur la chaîne Channel 4 . Pour la première fois, le corps d’un donneur d’organes était disséqué à la télévision. Atteinte d’un cancer de l’œil, Toni Crews est décédée en 2020 à l’âge de 30 ans. Se sachant condamnée, cette mère de deux enfants avait décidé de faire don de son corps à la science afin qu’il soit disséqué à la télévision, tout en renonçant à son anonymat.

Ce documentaire poignant comprenait une narration de Toni elle-même – dont la voix avait été recréée grâce à l’intelligence artificielle –, des séquences souvenirs ainsi que des témoignages de ses proches. Le tout, entrecoupé de scène montrant des étudiants en train d’examiner le corps de la trentenaire, sous la houlette du professeur Claire Smith. Au début du film, les parents de la Britannique confient avoir eu du mal à accepter la décision de leur fille. «Mais cela aurait été mal de ne pas respecter sa volonté», expliquent Jason et Jo, qui élèvent désormais les deux filles de Toni.

Tout en suivant le documentaire, les téléspectateurs ont été nombreux à se rendre sur les réseaux sociaux pour saluer le courage et la décision inspirante de la trentenaire. «Nous avons tous un corps et nous connaissons tous quelqu’un qui a eu le cancer. Nous savons tous que nous allons mourir. Pourquoi ne pas utiliser ce cadeau qu’elle nous a offert pour mieux comprendre le cancer et l’impact qu’il a sur un corps?» a réagi une internaute. «Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça à la télévision. (…) Quelle femme était Toni, pour organiser cela avant sa mort», a écrit un autre internaute.