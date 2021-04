Genève : Cette femme a disparu lundi après avoir quitté l’hôpital

La police demande l’aide de la population pour retrouver Anne Catherine R, dont l’état de santé et la disparition sont jugés inquiétants.

Pol. Cant. GE

Anne Catherine R, âgée de 58 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis qu’elle a quitté les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le lundi 5 avril à 16h30. Son état de santé ainsi que sa disparition sont jugés inquiétants, raison pour laquelle la police demande l’aide de la population pour retrouver cette personne.

Domiciliée au Petit-Lancy, Anne Catherine R. mesure 1m67, est de corpulence moyenne et a des cheveux châtain foncé et des yeux bruns. Elle pourrait être vêtue d’un legging à motifs écossais, de chaussures grises, d’un pull de couleur brique et d’un blouson kaki.