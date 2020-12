Cette femme s’attaque à la vitesse maximale

Un crash spectaculaire pour la bonne cause

Volvo a dernièrement fait du bruit en réalisant un cash-test de l’extrême. Le constructeur suédois a fait tomber à plusieurs reprises dix modèles différents de Volvo du haut d’une grue de 30 mètres. Le contexte est sérieux, car après de graves accidents, les occupants des véhicules concernés sont généralement dans un état critique et doivent être extraits du véhicule le plus rapidement possible.