Cette fois, c’est à La Brévine qu’un bancomat a été attaqué

Moutier , Tramelan , Lajoux et maintenant La Brévine: les attaques contre des bancomats se succèdent dans l’arc jurassien, sur territoire bernois, jurassien et neuchâtelois, avec à chaque fois le même mode opératoire et le même échec pour des malfrats repartis bredouilles. Il n’y a qu’à Reconvilier, où un bancomat a explosé le 21 mai dernier, à la Coop, permettant aux brigands d’emporter de l’argent liquide.