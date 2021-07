Zendaya et Tom Holland : Cette fois, c’est du sérieux!

Ils ont toujours crié à l’amitié, et rien qu’à l’amitié. Surpris échangeant un baiser fougueux, Zendaya et Tom Holland auront du mal à nier leur liaison.

Ils juraient leurs grands dieux qu’ils étaient les meilleurs amis du monde, sans plus. Et pourtant. Le 1er juillet 2021, Page Six a dévoilé des photos montrant Tom Holland, 25 ans, et Zendaya, 24 ans, surpris en train de s’embrasser passionnément dans une voiture garée à Los Angeles. Le comédien a également été photographié en compagnie de Claire Stoermer, la maman de Zendaya, ce qui laisserait penser qu’il a été adoubé comme le gendre idéal.