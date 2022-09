Football: Cette fois, c’est le leader que Sion fait tomber

Deuxième performance de choix

Pour ce qui est du terrain à proprement parler, pas sûr que cela tient de l’effet Balotelli, mais le FC Sion vient d’enchaîner une deuxième performance de haut vol. Et c’est bien là ce qu’il faut retenir de la soirée. Le FC Bâle n’avait pas compris grand-chose à Tourbillon le week-end dernier, le leader saint-gallois a longtemps complètement déjoué samedi. On parle de deux formations majeures du championnat, pas franchement celles qui conviennent le mieux aux Valaisans habituellement. Il va vraiment falloir commencer à considérer qu’il se passe quelque chose à Sion.

Au Kybunpark, il y a un passage obligé: le premier quart d’heure irrespirable. Il l’a été. Et c’est peut-être le meilleur indicateur de la force sédunoise actuelle. Anto Grgic et ses partenaires ont géré le moment avec autant de calme qu’il est possible d’avoir dans ce genre d’instants. Et une grande partie de ce qu’a su proposer Saint-Gall s’est arrêté là net, avec encore 75 minutes de jeu à venir.