Coupe du monde: Cette fois c’est sûr, l’Equateur ira à la Coupe du monde

Coupe du monde : Cette fois c’est sûr, l’Équateur ira à la Coupe du monde

Le Tribunal arbitral du sport a donné raison à l’Équateur dans la dispute qui l’opposait au Chili et au Pérou. Les Équatoriens iront bel et bien au Qatar.

Plus de doutes, l’Équateur sera de la partie au Qatar.

Le Tribunal arbitral du sport a validé mardi la qualification de l’Équateur pour le Mondial-2022, contestée par le Chili et le Pérou, tout en sanctionnant sa fédération pour la «falsification» du passeport de l’arrière Byron Castillo.

Chili et Pérou contestaient la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, aligné lors des qualifications, en raison «d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas», selon la fédération chilienne.