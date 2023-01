HOCKEY SUR GLACE: Cette fois-ci, Bienne n’a pas fait le poids à Fribourg

Les Fribourgeois célèbrent le 3-0 inscrit par Janne Kuokkanen. Pour Etienne Froidevaux et les Biennois, la soirée a été longue. Urs Lindt/freshfocus

Fribourg-Gottéron a retenu les leçons de vendredi dernier, lorsque le HC Bienne avait dynamité sa défense en moins de 30 minutes (défaite 3-6). Mardi soir, les joueurs de Christian Dubé ont pris soin de resserrer tous les boulons en défense et de soigner la manière en attaque (6-1). Et devant les filets, le gardien Connor Hughes a connu une bien meilleure soirée que lors du cuisant revers de la semaine dernière. Son vis-à-vis, le Finlandais Harri Säteri, ne peut pas en dire de même. Le gardien champion du monde et olympique est passé complètement au travers de son match, et le HC Bienne ne s’en est jamais remis.

Comme un mauvais présage pour les Biennois, le premier but fribourgeois est tombé après 14 secondes de jeu déjà. Säteri s’est curieusement laissé surprendre au premier poteau par un tir sans grand danger de Jacob De la Rose. Le numéro deux a été inscrit par un autre Suédois, Victor Rask, 35 secondes plus tard. Après 49 secondes de jeu, le HCB avait déjà deux buts à remonter. Après le premier but, Säteri est encore passé au travers sur le 3-0 (22e, Janne Kuokkanen) ainsi que le 4-0 signé Christoph Bertschy (26e).

Van Pottelberghe de retour

Les Seelandais ont repris un mince espoir lorsque le vétéran Beat Forster a trouvé la faille d’un tir à distance après un solide travail préparatoire de Damien Brunner (31, 4-1). Certes pas aidés par la pauvre performance de leur gardien - d’ordinaire l’un des meilleurs de National League -, les Seelandais n’ont jamais existé mardi à Fribourg dans un match à sens unique. Intenables, les Dragons ont ravi leurs supporters en déroulant le grand jeu en powerplay notamment (deux réussites limpides de Sandro Schmid à la 44e et de Janne Kuokkanen à la 51e).

Cette victoire permet aux Fribourgeois (5es) de revenir à un point du quatrième rang occupé par les ZSC Lions. Vendredi (à l’extérieur) et samedi (à domicile), les joueurs de Christian Dubé affronteront l’EV Zoug. Dans le même temps, le HC Bienne tentera de ravir la place de leader à Genève-Servette. Les Aigles comptent une unité d’avance. Le premier duel a lieu vendredi à Bienne, le second le lendemain aux Vernets. Bonne nouvelle dans le camp seelandais: le retour au jeu du blessé de longue date Joren van Pottelberghe. Le gardien a en effet rejoué mardi soir en Swiss League avec le EHC Winterthour (défaite 4-1 à Langenthal) et devrait prochainement être opérationnel avec le HCB.