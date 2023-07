Wimbledon 2023: Cette fois-ci, Federer n’a pas oublié sa carte de membre

Si sa présence est un événement, et même s’il a remporté le tournoi de Wimbledon à huit reprises, Roger Federer n’échappe pas pour autant à quelques règles de sécurité basiques: comme présenter un badge d’accès et sa carte de membre pour accéder aux divers sites du tournoi.

Roger Federer faisait allusion à la fois où il avait été refoulé à une entrée de Wimbledon par une agente de sécurité qui ne l’avait pas reconnu et lui avait refusé l’accès en 2022. Le jeune retraité, qui avait raconté l’anecdote sur le plateau du Daily Show animé par Trevor Noah en décembre dernier, n’avait évidemment jusque-là jamais eu besoin de carte pour entrer à Wimbledon.

«Je lui ai dit: Non, je n’ai pas ma carte de membre, mais je suis membre. Je me demande simplement où je peux entrer», avait à l’époque raconté Federer au sujet de son «bras de fer» avec l’agente de sécurité un peu trop zélée. «Je la regarde une dernière fois et je lui dis: Je suis vraiment désolé mais j’ai gagné ce tournoi huit fois, s’il vous plaît, croyez-moi, je suis membre…»