Basketball – Cette fois-ci, Kanter dézingue LeBron James

Le pivot turc de Boston est un fervent défenseur des droits de l’homme. Il s’est attaqué dernièrement à la Chine et à son président, il s’est rangé du côté de Taïwan et de Hong Kong. Sa dernière cible: la star des Lakers et Nike.

LeBron James et Enes Kanter se sont affrontés sur le parquet, mais n’ont pas parlé de leurs problèmes. Getty Images via AFP

Enes Kanter a une nouvelle fois fait parler de lui lorsque son équipe des Boston Celtics a donné la leçon à celle des Los Angeles Lakers de LeBron James. Pour l’occasion, il avait décidé de porter des baskets qui étaient une attaque frontale envers l’une des plus grosses stars de la NBA.

Le centre turc des Celtics l’accuse de n’être un défenseur des droits civiques… qu’avec les causes qui lui tiennent à cœur, et qu’il préférait l’argent à la morale. Il estime que LeBron James est silencieux sur les questions relatives à la Chine et qu’il serait aux ordres de Nike, son équipementier.

«L’argent est plus important que la morale pour le King. Je suis attristé et dégoûté de voir comment ces athlètes prétendent se soucier de la justice sociale. Ils se taisent et se contentent de jouer au basketball quand le Big Boss (la Chine) leur dit de le faire. Est-ce que tu t’es renseigné sur le travail des esclaves qui ont fabriqué tes chaussures ou cela ne fait-il pas partie de tes préoccupations?» a tweeté le joueur turc.

Michael Jordan aussi dans le viseur

Enes Kanter sous-entend que LeBron James et la NBA ferment les yeux sur les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement chinois, afin de ne pas perdre des contrats très juteux. Il a fait savoir à Nike que la marque devrait utiliser son son aura pour informer ses clients sur la situation des Ouïghours. Il a également demandé à Michael Jordan, patron de Jordan Brand et en contrat avec Nike, de réagir aux exactions commises par la Chine.

LeBron James contre-attaque

Lors de la partie entre les Celtics et les Lakers, tout le monde attendait une confrontation entre les deux hommes, afin qu’ils règlent leurs différends. Mais pas un regard n’a été échangé.

En conférence de presse LeBron James est revenu sur cette affaire. «Je ne perds pas mon énergie avec grand monde, et il n’est clairement pas quelqu’un à qui je vais en donner. Vraiment, je ne vais pas trop parler de tout ça, et on va en rester là. Il a toujours eu des mots pas sympas envers moi. En tant qu’homme, si tu as un problème avec quelqu’un, tu vas le lui dire en face. Ce soir, il en avait l’opportunité. Je l’ai vu dans le couloir, et il est passé à côté de moi sans rien dire», a lancé le joueur des Lakers.

Et de rajouter en guise de conclusion: «Il a toujours quelque chose à dire sur moi. Il utilise mon nom pour se créer ses propres opportunités.»

«Ce n’est pas moi qui suis passé devant lui sans rien dire. C’est lui qui a filé devant moi sans me dire un mot.» Enes Kanter, joueur de NBA pour Boston

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là, puisque Kanter en a remis une couche sur l’antenne de CNN, comme s’il tenait à tout prix à avoir le dernier mot: «Je me suis arrêté en premier dans le tunnel pour prendre des photos avec l’un des enfants présents. LeBron était juste derrière moi. Ce n’est pas moi qui suis passé devant lui sans rien dire. C’est lui qui a filé devant moi sans me dire un mot.»

Un anti-Erdogan assumé

À 29 ans, Enes Kanter évolue depuis de nombreuses années en NBA: il a notamment porté les couleurs du Utah Jazz, du Thunder d’Oklahoma ou des NY Knicks.

Il prend régulièrement position sur des sujets politiques: en 2020, il avait publié une tribune dans le Boston Globe dénonçant les «dizaines de milliers de personnes innocentes enfermées dans les prisons turques, payant le prix du mépris du président Recep Tayyip Erdogan pour les droits humains».