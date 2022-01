Tennis - Cette fois, Daniil Medvedev avance à visage découvert

Depuis l’expulsion du No 1 mondial Novak Djokovic, son dauphin, Daniil Medvedev, avance dans le tournoi avec les projecteurs braqués sur lui. Jeudi, pour ce qui a constitué le plus gros choc du 2e tour de cet Open d’Australie, il a passé un sacré test face à un Nick Kyrgios bien luné et plutôt affûté pour quelqu’un qui a eu le Covid il y a quelques jours. Sans compter le public hostile. Mais rien n’a fait dérailler le métronome russe, imperturbable dans la Rod Laver Arena (7-6 6-4 4-6 6-2).

À 25 ans, Daniil Medvedev a changé de dimension depuis son titre à l’US Open. À Melbourne, il vise un deuxième sacre majeur. Mais pas que. «Plus vous montez dans le classement, plus vous voulez aller haut. Je suis No 2 depuis longtemps, et bien sûr que je veux devenir No 1 et remporter 25 Grands Chelems, ou quelque chose comme ça, a-t-il souri. Novak n’a pas réussi à s’aligner ici et va perdre ses points ATP. Et si j’arrive à prendre sa place, même dans ces circonstances, j’aurai quand même un certain crédit.»