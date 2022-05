Régulation des armes aux USA : «Cette fois, il y a plus de Républicains prêts à discuter»

Après la terrible tuerie d’Uvalde au Texas, les lignes du débat récurrent sur les armes à feu pourraient bien changer, affirment des élus américains.

Getty Images via AFP

Le tireur d’Uvalde a abattu 19 enfants et deux enseignantes.

Des élus américains ont fait preuve dimanche d’un optimisme prudent sur l’adoption de lois plus strictes sur la régulation des armes, après la tuerie dans une école primaire d’Uvalde , au Texas, qui a choqué le pays.

Faire preuve de «courage politique»

Comme chaque massacre avant elle, la fusillade de mardi, dans laquelle 19 enfants et deux enseignantes ont péri, a relancé les appels à une action politique sur les armes. «Je sais, après chacune de ces tueries, il y a des discussions à Washington, et elles n’aboutissent jamais. Mais, cette fois, il y a plus de Républicains prêts à discuter», a déclaré sur la chaîne ABC le sénateur démocrate Chris Murphy, qui avait «supplié» mardi ses collègues d’agir.