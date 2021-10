Football – Cette fois, le SLO est resté muet

Alors oui, lorsque Aarau réussit plusieurs enchaînements de cette élégance-là, cela doit s’apprécier à sa juste valeur. Deux transitions parfaites, des passes laser, deux conclusions chirurgicales: merci d’être venu illuminer la Pontaise. Sauf que dans l’autre camp, on remarque l’espace à chaque fois laissé entre la défense centrale vaudoise et son milieu de terrain. Là même on ne s’est pas gêné d’appuyer l’avant-garde argovienne (13e et 27e). Cela a coûté le match.