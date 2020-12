Oui, Phil Güd est plus relax cette année. La première fois, il avait beaucoup de choses à prouver au monde et à lui-même. Cette saison, il est plus paisible, plus dans le fun et dans l’amour. La dernière fois, je m’étais mis trop de pression. Je me suis dit que cette année, j’allais m’y rendre un peu plus à la cool. L’idée était d’être calme et concentré.