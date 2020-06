«Cette forêt ne renaîtra plus»

Rédiger un nouveau commentaire

Combine de fois a-t-on entendu ça? Après Schweizerhalle, la "mort des forêts", maintenant les sapins jurassiens, les hêtres... La nature est plus forte, la forêt repoussera. C'est marrant que les "verts progressistes" soient les plus conservateurs dès qu'il s'agit de nature. La nature change, elle évolue.

Dr Cornbeuf 13.06.2020 à 07:22

L être humain s éteindra et la planète avec. Mais une fois l'extinction aboutie, elle renaîtrera et on ne sera plus là pour voir ça.