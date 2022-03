Russie : «Cette guerre me fait du mal comme jamais»

Face à la guerre en Ukraine, l’accablement de jeunes Russes pacifistes nés sous Poutine est palpable.

Honte, rage, douleur: de jeunes Russes, qui n’ont jamais connu d’autre dirigeant que Vladimir Poutine, se disent horrifiés et sans voix au chapitre depuis sa décision d’envahir l’Ukraine il y a une semaine. Les noms de famille des personnes citées ne sont pas publiés pour les protéger.

L’univers de Maria, 21 ans, s’est écroulé comme un château de cartes au petit matin du 24 février, lorsqu’elle a appris que son pays lançait ce qui est présenté comme une «opération spéciale» en Ukraine, destinée à protéger la Russie de la menace occidentale et les russophones d’un «génocide».

Nombre de jeunes de sa génération se sentent «trahis» par le Kremlin qui «refuse de les voir et de les écouter». C’est à une amie venue de Saint-Pétersbourg que Maria se livre, dans un café minuscule du centre ville. Mira, 26 ans et travaillant dans la mode, participe elle aussi aux petites manifestations quotidiennes contre la guerre dans l’ancienne capitale impériale. Elle dit s’y rendre à chaque fois «avec médicaments, passeport et une paire de chaussettes» dans son sac, en cas d’arrestation.