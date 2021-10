Bale – «Cette histoire a anéanti toute la famille»

Bâle : «Cette histoire a anéanti toute la famille»

Un homme âgé de 28 ans a agressé sexuellement à plusieurs reprises son filleul âgé de 9 ans. Cet entraîneur de foot junior a été condamné pour cela à une peine de 27 mois de prison.

Un ancien entraîneur de football junior s’est retrouvé mardi devant le Tribunal pénal bâlois. Il devait répondre d’actes sexuels multiples sur mineur et possession de pornographie prohibée. Entre juillet et décembre 2019, il a abusé à de multiples reprises de son filleul âgé alors de neuf ans. «Un garçon n’est pas capable de repousser de telles attaques. Encore moins provenant d’un parrain qu’il adorait et en qui il avait confiance» a déclaré la procureure Alexandra Frank.

Le prévenu a admis les faits reprochés. Mais selon lui, les actes sexuels venaient du bambin. Cette inversion entre l’auteur et la victime est typique des pédocriminels et est souvent mise en avant devant la justice, reconnaît la Cour. L’avocat de la défense dresse le portrait d’un homme au passé difficile.

Thérapie obligatoire

Quant à la victime, un rapport de la clinique psychiatrique universitaire pour enfants et adolescents indique que le garçon est toujours incapable d’exprimer ce qui s’est passé. Au printemps dernier, il a dû être hospitalisé et vit désormais dans un foyer car il ne peut plus suivre une scolarité ordinaire. «Cette histoire a détruit toute la famille et la mère est également tombée en dépression, ce qui a eu un effet sur son fils», a déclaré la plaignante.